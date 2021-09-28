Ноутбук Nokia Purebook S14 оценен в 740 долларов

Слухи о первом за долгое время ноутбуке компании Nokia появились несколько недель назад, и вот сегодня в Индии была представлена модель Purebook S14. Новинку оснастили неназванным процессором Intel Core i5 одиннадцатого поколения, предустановленной операционной системой Windows 11, 8 или 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, 14-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD, разъемами USB-C и USB 3.0, интерфейсом HDMI, слотом для карт памяти microSD и корпусом массой 1,4 килограмма. Остальные подробности появятся ближе к старту продаж 3 октября. Цена ноутбука составляет 740 долларов.