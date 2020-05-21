Ноутбук Origin PC EON17-X получил Intel Core i9-10900K

Компания Origin PC пополнила ассортимент производительных ноутбуков моделями EON17-X и NS-17, которые основаны на настольных процессорах Intel Core десятого поколения. Топовые конфигурации оснащаются 10-ядерным Core i9-10900K с частотой от 3,7 ГГц до 5,3 ГГц, дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2080 Super в полноценной версии Max-P, 17,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD и частотой обновления 240 или 144 Гц, разрешением 4К и частотой обновления 60 Гц, двумя интерфейсами Mini DisplayPort 1.4 и одним HDMI, до 64 ГБ оперативной памяти DDR4-3200, до трех твердотельных модулей M.2 PCIe Gen3 x4 SSD и одним М.2 SATA SSD общим объемом до 8 ТБ, модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth, аудиосистемой на основе Sound Blaster Atlas, а также портами Thunderbolt 3 (USB 3.2 Type-C) и USB 3.2 Type-A.