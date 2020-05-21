Ноутбук Origin PC EON17-X получил Intel Core i9-10900K

Компания Origin PC пополнила ассортимент производительных ноутбуков моделями EON17-X и NS-17, которые основаны на настольных процессорах Intel Core десятого поколения. Топовые конфигурации оснащаются 10-ядерным Core i9-10900K с частотой от 3,7 ГГц до 5,3 ГГц, дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2080 Super в полноценной версии Max-P, 17,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD и частотой обновления 240 или 144 Гц, разрешением 4К и частотой обновления 60 Гц, двумя интерфейсами Mini DisplayPort 1.4 и одним HDMI, до 64 ГБ оперативной памяти DDR4-3200, до трех твердотельных модулей M.2 PCIe Gen3 x4 SSD и одним М.2 SATA SSD общим объемом до 8 ТБ, модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth, аудиосистемой на основе Sound Blaster Atlas, а также портами Thunderbolt 3 (USB 3.2 Type-C) и USB 3.2 Type-A.

Комментарии и отзывы Origin PC EON17-X
Обзоры:
Предварительный обзор Acer ConceptD 7 Ezel. Весьма необычноПредварительный обзор Acer ConceptD 7 Ezel. Весьма необычно
Обзор HONOR MagicBook AMD. Шустрый безрамочный ноутбук для работыОбзор HONOR MagicBook AMD. Шустрый безрамочный ноутбук для работы
Предварительный обзор HP ProBook x360 435 G7. На новом процессореПредварительный обзор HP ProBook x360 435 G7. На новом процессоре
Новости:
Новый ноутбук Huawei получит процессор Ryzen 7 4800H

Ни для кого не секрет, что компания Huawei активно оснащает свои ноутбуки процессорами от AMD, а недавний...
Новые ноутбуки RedmiBook получат APU AMD Ryzen 4000

Сетевые источники поделились очередной порцией подробностей о новых ноутбуках Redmi, выход которых ожидае...
GPD WIN Max стоит слишком дорого

Появилась официальная информация о стоимости нового ноутбука GPD WIN Max, который является и компактным р...
Обзор Roadgid Premier. Автомобильный видеорегистратор с радар-детекторомОбзор Roadgid Premier. Автомобильный видеорегистратор с радар-детектором
Лучшая видеокарта RTX 2080 Ti. MSI GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIOЛучшая видеокарта RTX 2080 Ti. MSI GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIO
Обзор Palit GeForce RTX 2060 Super JetStream (PA-RTX2060 SUPER JS 8G). Тест видеокарты в Full HD и 4КОбзор Palit GeForce RTX 2060 Super JetStream (PA-RTX2060 SUPER JS 8G). Тест видеокарты в Full HD и 4К
Обзор Eufy RoboVac 35C. Лучший робот-пылесос до 20 000Обзор Eufy RoboVac 35C. Лучший робот-пылесос до 20 000
Лучший аккумуляторный шуруповерт для дома. DeWALT DCD771D2 42 Н·мЛучший аккумуляторный шуруповерт для дома. DeWALT DCD771D2 42 Н·м
Смартфон Samsung Galaxy Fold 2 не получи...
Смартфон Samsung Galaxy Fold 2 не получиКорейский портал ETNews поделился подробностями о складном смартфоне Samsung Galaxy Fold 2, который еще н...
Gigabyte анонсировала системы HPC с начи...
Gigabyte анонсировала системы HPC с начиGigabyte анонсировала четыре линейки графических серверов, это G492-ZD0, G492-ID0, G262-ZR0 и G262-IR0. Н...
Обзор Lenovo ThinkBook 13s. Ноутбук для ...
Обзор Lenovo ThinkBook 13s. Ноутбук для За прошедший месяц заметно возросла актуальность настольных ПК и ноутбуков. Дистанционное образование, ма...
Бюджетный смартфон Redmi 9 показали на п...
Бюджетный смартфон Redmi 9 показали на пВчера в сети появилась первая фотография бюджетного смартфона Redmi 9, а уже сегодня на её основе был соз...
Смартфон Redmi Note 9 Pro рассекретили д...
Смартфон Redmi Note 9 Pro рассекретили д Вьетнамский блогер Дуонг Де выложил первый обзор смартфона Redmi Note 9 Pro, который еще не был предс...
Обзор Candy CIS642SCTT. Индукционная вар...
Обзор Candy CIS642SCTT. Индукционная варНе так давно компания CANDY представила новую линейку индукционных варочных панелей. Она включает как мод...
Мини-ПК Zotac ZBox edge CI341 появился в...
Мини-ПК Zotac ZBox edge CI341 появился вКомпания Zotac дала старт продажам базового комплекта для мини-ПК ZBox edge CI341, который оценен в 180 д...
Планшет Lenovo Chromebook Duet появился ...
Планшет Lenovo Chromebook Duet появился Компания Lenovo дала старт продажам планшета Chromebook Duet, который был представлен в начале года в рам...
В Китае запретили симулятор эпидемий Pla...
В Китае запретили симулятор эпидемий PlaСимулятор эпидемий Plague Inc. от студии Ndemic Creations стал недоступен на территории Китая на мобильны...
Marvel анонсировала мобильную RPG игру п...
Marvel анонсировала мобильную RPG игру пMarvel анонсировала мобильную RPG игру под названием Future Revolution. ...
Gigabyte готовит представить линейку вид...
Gigabyte готовит представить линейку видЛинейка видеокарт Gigabyte EAGLE будет включать как модельный ряд NVIDIA GeForce, так и AMD Radeon. Модел...
Флагманский смартфон LG V60 ThinQ 5G с 6...
Флагманский смартфон LG V60 ThinQ 5G с 6Компания LG представила свой последний флагман - V60 ThinQ . Его изюминкой является поддержка 5G, функция...
Обзор Acer Predator Helios 300 (PH317-53). Игровой ноутбук с RTX 2070 Max-QОбзор Acer Predator Helios 300 (PH317-53). Игровой ноутбук с RTX 2070 Max-Q
Обзор be quiet! SHADOW ROCK 3. Тихое и эффективное охлаждениеОбзор be quiet! SHADOW ROCK 3. Тихое и эффективное охлаждение
Обзор ASUS TUF Z390-PRO GAMING. Лучшая плата под разгон Intel Core i5-9600KОбзор ASUS TUF Z390-PRO GAMING. Лучшая плата под разгон Intel Core i5-9600K
Обзор Slimtec Dual M7. Видеорегистратор зеркало с камерой заднего видаОбзор Slimtec Dual M7. Видеорегистратор зеркало с камерой заднего вида
Обзор Jabra Elite 75t. Беспроводные TWS-наушники с 4 микрофонамиОбзор Jabra Elite 75t. Беспроводные TWS-наушники с 4 микрофонами
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor