Ноутбук Panasonic Let’s Note SR 12.4 получил порт D-Sub

Компания Panasonic пополнила ассортимент ноутбуков моделью Let’s Note SR 12.4, которая оценена в 2050 долларов. Новинку оснастили 12,4-дюймовым дисплеем, корпусом толщиной 19,9 мм и массой 939 граммов, временем автономной работы до 16 часов, двумя слотами для карт SIM, двумя портами USB-C с интерфейсом Thunderbolt 4, портами HDMI и RJ-45, а также старинным видеовыходом D-Sub. Ноутбук также характеризуется 12-ядерным 16-поточным процессором Intel Core i7-1360P с тактовой частотой до 5 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ. Продаваться этот ноутбук будет только на японском рынке.