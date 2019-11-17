Ноутбук Porsche Design Ultra One получил 15,6-дюймовый экран и ОС Windows 10 Home

2019-11-17, Автор - Татьяна Шмелева; Продукт - Porsche Design Ultra One; [62]
Дебютировал ноутбук премиального уровня Porsche Design Ultra One с 15,6-дюймовым экраном и ОС Windows 10 Home. Разрешение устройства составляет 1920 на 1080 пикселей. Сердцем аппарата стал процессор Core i7-8500Y . Сообщается, что дисплей весит всего 1,5 кг. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 4.2, дактилоскопический сканер, аудиосистема Harman/Kardon, порты USB Type-A и USB Type-C, интерфейс HDMI и стандартное 3,5-миллиметровое аудиогнездо. Стоимость новинки составляет от 1800 долларов.


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