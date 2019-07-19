Ноутбук Precision и его характеристика

Precision 5540 оснащён 15,6-дюймовым дисплеем, при этом габариты корпуса лэптопа сопоставимы с некоторыми 14-дюймовыми моделями. Ноутбук оснащён 64 ГБ оперативной и 4 ТБ встроенной памяти. Флагманский Dell Precision 7740 получил дисплей диагональю 17,3 дюйма и корпус с покрытием из алюминия или углеродного волокна.Серии мобильных рабочих станций 5000 и 7000 сочетают длительное время автономной работы с производительной начинкой. Самая компактная модель 15-дюймового ноутбука Dell Precision 5540 весит всего 1,77 килограмма. В зависимости от конфигурации новинки построены на базе процессоров Intel Xeon E или Intel Core 9-го поколения.О стоимости новинки пока неизвестно.