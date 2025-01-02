Ноутбук REDMI Book 14 2025 получил процессор Core 5 220H

Компания Xiaomi представила ноутбуки REDMI Book 14 2025 и Book 16 2025, которые основаны на 12-ядерном процессоре Intel Core 5 220H. Меньшая модель получила металлический корпус толщиной 15,9 мм и массой 1,36 кг, 16 ГБ или 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, твердотельный накопитель вместимостью 1 ТБ, а также 14-дюймовый дисплей с разрешением 2,8K, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 400 нит и 100% охватом цветового пространства sRGB.

REDMI Book 16 2025 оснастили 16-дюймовым экраном с разрешением 2,5K, аккумулятором ёмкостью 72 Втч, массой 1,65 кг и автономностью 19,05 часа. REDMI Book 14 2025 оценен в 630, 670 и 710 долларов за конфигурации с 16/512 ГБ, 16 ГБ/1 ТБ и 32 ГБ/1 ТБ памяти. REDMI Book 16 2025 стоит 655, 700 и 740 долларов соответственно.