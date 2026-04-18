Ноутбук REDMI Book 14 2026 появился в продаже

Компания Xiaomi дала старт китайским продажам ноутбуков REDMI Book 14 2026 и Book 16 2026, которые базируются на 14-ядерном процессоре Intel Core Ultra 5 125H с тактовой частотой до 4,5 ГГц и встроенной графикой Intel Arc седьмого поколения.

Новинки также оснастили системой охлаждения с двумя вентиляторами и двумя тепловыми трубками, ОЗУ формата LPDDR5X с частотой 7467 МТ/с, слотами для твердотельных накопителей M.2, 14-дюймовым экраном с разрешением 2880:1800 точек, частотой обновления 120 Гц и яркостью 500 нит в меньшей модели, 16-дюймовым дисплеем с разрешением 2560:1600 точек и яркостью 400 нит в старшей модели, массой 1,49 кг и 1,86 кг соответственно, батареей ёмкостью 80 Втч и комплектной 100-Вт зарядкой GaN с интерфейсом USB-C. Ноутбуки оценены в эквивалент 805 и 835 долларов за базовую конфигурацию с 16/512 ГБ памяти соответственно.