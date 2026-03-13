Ноутбук Xiaomi Book Pro 14 готов к выходу

Компания Xiaomi объявила, что уже в ближайшее время будет представлен ноутбук Book Pro 14. Китайский производитель также опубликовал изображения и подробности о характеристиках грядущей новинки. Итак, ноутбук оснастят цельнолитым корпусом из магниевого сплава, который окажется на 30% легче обычного алюминиевого, нижней частью из прочного углеродного волокна, выполненного посредством горячего 3D-прессования, опорной пластиной внутри клавиатуры из титанового сплава, массой 1,08 кг, тремя расцветками корпуса, 16-ядерным процессором Intel Core Ultra X7 358H с тактовой частотой до 4,8 ГГц и 12-ядерной графикой Intel Arc B390, испарительной камерой площадью 10000 мм², бесшумным вентилятором и трёхмерной системой воздушного потока для эффективного охлаждения устройства, работающего на мощности до 50 Вт.

