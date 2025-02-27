Ноутбук REDMI Book Pro 16 2025 получит батарею на 99 Втч

Компания Xiaomi опубликовала новые подробности ноутбука REDMI Book Pro 16 2025, официальный релиз которого состоится уже сегодня, 27 февраля. Итак, аппарат получит батарею ёмкостью 99 Втч, адаптер питания мощностью 140 Вт и корпус толщиной 15,9 мм. Ранее было подтверждено наличие чипов Intel Core Ultra второго поколения и оперативной памяти LPDDR5X 8400MT/s.

Напомним, что в прошлом месяце был представлен обычный Redmi Book 2025 16 с процессором Intel Core i5-13500H, аккумулятором на 72 Втч, а также дисплеем с разрешением 2,5K, частотой обновления 120 Гц, 100-процентным покрытием цветового пространства sRGB и яркостью 400 нит.
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