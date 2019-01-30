Ноутбук Razer Blade Stealth Quartz в розом цвете

Razer выпускает ограниченную версию ноутбука Razer Blade Stealth Quartz в розовом цвете. Он поступит в продажу ко Дню Святого Валентина и по словам генерального директора Razer Мин-Ляна Тана, он «украдет сердца повсюду». Фактически же компания стремится привлечь к своему бренду женскую аудиторию.

Razer предлагает дополнительно множество аксессуаров в той же расцветке - мышь, клавиатуру Huntsman, гарнитуру Kraken, микрофон Seiren X и многое другое. Компания оставит прежние цены на продукты Quartz Edition даже с учетом ограниченного тиража.