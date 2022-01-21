Ноутбук Realme Book Enhanced Edition Air появился в продаже

Компания Realme дала старт китайским продажам ноутбука Book Enhanced Edition Air, который был представлен три дня назад. Новинка оценена в 740 долларов, но для первых покупателей будет доступна со скидкой в 45 долларов.

Напомним, что ноутбук оснащается четырехъядерным процессором Intel Core i5-11320H с тактовой частотой до 4,50 ГГц, 16 ГБ ОЗУ LPDDR4x, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, 14-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2160:1440 точек, пиковой яркостью 400 кд/кв.м, контрастностью 1500:1, 100% охватом цветового пространства sRGB и соотношением сторон 3:2, поддержкой Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 5, двумя интерфейсами USB-C 3.2 Gen 2 и одним USB Type-A 3.1 Gen 1, батареей ёмкостью 54 Втч, зарядкой мощностью 65 Вт, а также операционной системой Windows 11.
Комментарии и отзывы Realme Book Enhanced Edition Air
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