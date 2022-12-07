Ноутбук Realme Book Prime оценен в 70 тысяч рублей

Компания Realme дала старт российским продажам ноутбука Book Prime, который оценен в 70 тысяч рублей для первых покупателей. Позже новинка подорожает на 10 тысяч рублей.

Напомним, что лэптоп характеризуется четырехъядерным чипом Intel Core i5-11320H (Intel Tiger Lake) с частотой до 4,5 ГГц, операционной системой Windows 11, 14-дюймовым дисплеем с разрешением 2160:1440 пикселей, 100-% охватом цветового пространства sRGB и пиковой яркостью 400 кд/м2, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 802.11ax и Bluetooth 5.2, клавиатурой с подсветкой, 3,5-мм гнездом для наушников, двумя интерфейсами USB-C 3.2 Gen 2 и одним USB-A 3.1 Gen 1, а также Thunderbolt 4/USB 4, габаритами 307,21:228,96:14,9–15,5 мм и временем автономной работы до 12 часов.