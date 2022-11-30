Ноутбук Realme Book Prime скоро выйдет в России

Компания Realme объявила, что 7 декабря в России будет представлен ноутбук Realme Book Prime, а также смарт-часы Realme Watch 3 и Realme Watch S100.

Напомним, что выпущенный этой весной ноутбук Realme Book Prime оснащается 4-ядерным процессором Intel Core i5-11320H (Intel Tiger Lake) с тактовой частотой до 4,5 ГГц, предустановленной ОС Windows 11, 14-дюймовым экраном с разрешением 2160:1440 пикселей, 100-% охватом цветовой палитры sRGB и пиковой яркостью 400 кд/м2, поддержкой Wi-Fi 6 802.11ax и Bluetooth 5.2, клавиатурой с подсветкой, 3,5-мм разъемом для наушников, двумя разъемами USB-C 3.2 Gen 2 и одним USB-A 3.1 Gen 1, а также Thunderbolt 4/USB 4, размерами 307,21:228,96:14,9–15,5 мм и автономностью до 12 часов.