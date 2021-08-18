Ноутбук Realme Book Slim оценен в $660

Компания Realme пополнила ассортимент ноутбуков моделью Realme Book Slim, которая может похвастаться тонким (14,9 мм) и легким цельнометаллическим корпусом (1,38 кг). Новинка также характеризуется 14-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2160:1440 пикселей, пиковой яркостью 400 кд/кв.м, контрастностью 1500:1, 100% охватом цветовой палитры sRGB, чипами Core i3-1115G4 и Core i5-1135G7, 8 ГБ ОЗУ LPDDR4Х (16 ГБ только в Китае), адаптерами Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 5, двумя разъемами USB-C 3.2 Gen 2 и одним USB Type-A 3.1 Gen 1 в стандартной версии и Bluetooth 5.2/Wi-Fi 6, USB-C с интерфейсом Thunderbolt 4, USB-C 3.2 Gen 2 и USB-A 3.1 Gen 1 в топовой конфигурации, аккумулятором на 54 Втч, зарядкой мощностью 65 Вт, Windows 10 «из коробки» с последующим обновлением до Windows 11. Ноутбук появится в продаже в Индии 30 августа по цене в 660 долларов за вариант с Core i3.

Комментарии и отзывы Realme Book Slim
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