Ноутбук Realme Book на Core i3-1115G4 вышел в России

Компания Realme выпустила на российский рынок новую версию ноутбука Realme Book, которая оценена от 45 тысяч рублей. От стандартной модели она отличается двухъядерным четырехпоточным процессором Intel Core i3-1115G4 с тактовой частотой до 4,1 ГГц.

Новинка также оснащается предустановленной ОС Windows 11, 14-дюймовым дисплеем с разрешением 2160:1440 пикселей, 100-% охватом цветового пространства sRGB и пиковой яркостью 400 кд/м2, 8 ГБ ОЗУ LPDDR4x, твердотельным накопителем NVMe PCIe M.2 объемом 256 ГБ, стереодинамиками Harman/Kardon, поддержка 65-Вт зарядки, дактилоскопом в кнопке включения, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 802.11ax и Bluetooth 5.2, клавиатурой с подсветкой, 3,5-мм гнездом для наушников, двумя портами USB-C 3.2 Gen 2 и одним USB-A 3.1 Gen 1, а также Thunderbolt 4/USB 4.
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