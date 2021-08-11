Ноутбук Realme Book показали на фото

Компания Realme объявила о том, что презентация ноутбука Book состоится уже через неделю, 18 августа. Лэптоп получит алюминиевый корпус, 14-дюймовый дисплей с разрешением Full HD и узкими рамками, клавиатуру с подсветкой и крупным тачпадом, 10-нанометровый 4-ядерный чип Intel Core i5-1135G7 с тактовой частотой до 4,2 ГГц и интегрированной графикой Intel Iris Xe с максимальной частотой 1,3 ГГц, предустановленную операционную систему Windows 10, поддержку ОС Windows 11 и поддержку Realme PC Connect для соединения между персональным компьютером и смартфоном. Ориентировочная цена ноутбука пока не сообщается.

Комментарии и отзывы Realme Book
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