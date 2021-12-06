Ноутбук Realme Book выходит в России

Компания Realme начала принимать российские предзаказы на ноутбук Realme Book, рекомендованная цена которого составляет 80 тысяч рублей. При этом вплоть до 16 декабря новинку можно заказать по цене в 60 тысяч рублей, а первые 50 покупателей еще и получат в довесок смартфон Realme 8i в варианте с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти.

Напомним, что ноутбук оснащается цельнометаллическим корпусом толщиной 14,9 мм и массой 1,38 кг, 14-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2160:1440 пикселей, пиковой яркостью 400 кд/кв.м, контрастностью 1500:1, 100% охватом цветового пространства sRGB, чипом Intel Core i5-1135G7, 8 ГБ ОЗУ LPDDR4Х, твердотельным накопителем PCIe на 512 ГБ, поддержкой Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 5, двумя интерфейсами USB-C 3.2 Gen 2 и одним USB Type-A 3.1 Gen 1, аккумулятором ёмкостью 54 Втч, зарядкой мощностью 65 Вт, а также предустановленной ОС Windows 10 с последующим обновлением до Windows 11.