Ноутбук Realme Book засветился на живых фото

В сети появились качественные живые фото ноутбука Realme Book, официальный релиз которого запланирован на 18 августа. Устройству прочат алюминиевый корпус, 14-дюймовый экран с разрешением 2K, соотношением сторон 3:2 и узкими рамками, клавиатуру с подсветкой и крупным тачпадом, 10-нанометровый 4-ядерный чип Intel Core i5-1135G7 с тактовой частотой до 4,2 ГГц и интегрированной графикой Intel Iris Xe с максимальной частотой 1,3 ГГц, предустановленную операционную систему Windows 10, поддержку ОС Windows 11, сканер отпечатков пальцев, два интерфейса USB-C и один USB Type-A, 16 ГБ ОЗУ, батарею емкостью 54 Втч и поддержку зарядки мощностью 65 Вт.

Комментарии и отзывы Realme Book
Игровой ноутбук Tuxedo Stellaris 15 оцен...
Компания Tuxedo Computers пополнила ассортимент ноутбуков моделью Stellaris 15 третьего поколения, котора...
Представлен ноутбук Maingear Element Lit...
Компания Maingear пополнила ассортимент ноутбуков моделью Element Lite, которая работает под управлением ...
MAINGEAR выпустила ноутбук ELEMENT Lite ...
Представлен ноутбук ELEMENT Lite компании MAINGEAR. ...
Обновленный ASUS ZenBook 15 получит граф...
Профильное издание MyLaptopGuide поделилось подробностями об обновленном ноутбуке ASUS ZenBook 15 (UM535Q...
Ноутбук ASUS ProArt Studiobook Pro 16 по...
На сайте китайского Amazon обнаружилась страница еще не представленного официально ноутбука ASUS ProArt S...
HP представила Pavilion Aero 13 - самый ...
Американский производитель персональных компьютеров Hewlett-Packard (HP) сегодня анонсировал свой самый л...
Ноутбук Acer Predator Triton 500 SE оцен...
Компания Acer дала старт российским продажам игрового ноутбука Predator Triton 300 SE, который был предст...
Представлен крупный хромбук Acer Chrome...
Компания Acer пополнила ассортимент ноутбуков моделью Chromebook 317, которая работает под управлением Go...
Обзор Satechi Aluminum Portable & Adjustable Laptop Stand. Алюминиевая подставка под ноутбукОбзор Satechi Aluminum Portable & Adjustable Laptop Stand. Алюминиевая подставка под ноутбук
Обзор DIGMA CITI 10 C302T. Недорогой ноутбук-трансформер с сенсорным экраномОбзор DIGMA CITI 10 C302T. Недорогой ноутбук-трансформер с сенсорным экраном
Обзор ACER Swift 5 SF514-55TA-574H. Ультрабук с Intel Core i5-1135G7 и антибактериальным покрытиемОбзор ACER Swift 5 SF514-55TA-574H. Ультрабук с Intel Core i5-1135G7 и антибактериальным покрытием
Лучший ноутбук для геймера. Xiaomi Redmi G GamingЛучший ноутбук для геймера. Xiaomi Redmi G Gaming
Обзор ASUS ZenBook Flip S UX371EA. Лучший ультрабук трансформер Intel EVOОбзор ASUS ZenBook Flip S UX371EA. Лучший ультрабук трансформер Intel EVO
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor