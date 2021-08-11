Ноутбук Realme Book засветился на живых фото

В сети появились качественные живые фото ноутбука Realme Book, официальный релиз которого запланирован на 18 августа. Устройству прочат алюминиевый корпус, 14-дюймовый экран с разрешением 2K, соотношением сторон 3:2 и узкими рамками, клавиатуру с подсветкой и крупным тачпадом, 10-нанометровый 4-ядерный чип Intel Core i5-1135G7 с тактовой частотой до 4,2 ГГц и интегрированной графикой Intel Iris Xe с максимальной частотой 1,3 ГГц, предустановленную операционную систему Windows 10, поддержку ОС Windows 11, сканер отпечатков пальцев, два интерфейса USB-C и один USB Type-A, 16 ГБ ОЗУ, батарею емкостью 54 Втч и поддержку зарядки мощностью 65 Вт.