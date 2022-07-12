Ноутбук Realme Notebook Air оценен в $445

Компания Realme пополнила ассортимент тонких и легких ноутбуков моделью Notebook Air, которая работает под управлением операционной системы Windows 11. Новинка характеризуется неназванным чипом Intel Core i3 11-го поколения (Tiger Lake), 8 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 256 или 512 ГБ, толщиной 14,9 мм, массой 1,36 кг, системой охлаждения с испарительной камерой и двумя вентиляторами, аккумулятором ёмкостью 54 Втч, 14-дюймовым экраном с разрешением 1920:1200 пикселей, соотношением сторон 16:10 и шириной боковых рамок 4,9 мм, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth, двумя интерфейсами USB Type-A 3.2 Gen 1 и двумя USB Type-C 3.2 Gen 2, 3,5-мм разъемом для наушников и дактилоскопическим сенсором в кнопке включения. Цена базовой версии составляет 445 долларов.