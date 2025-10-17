Ноутбук Red Magic Gaming Laptop 16 PRO 2026 оценили в $2375

Компания Red Magic представила геймерский ноутбук Red Magic Gaming Laptop 16 PRO 2026, который базируется на 24-ядерном процессоре Intel Core Ultra 9-275HX с тактовой частотой до 5,4 ГГц. Новинку также оснастили графическими адаптерами NVIDIA RTX 5070 Ti, RTX 5080 и RTX 5090, корпусом с прозрачными элементами и окном Energy Matrix, RGB-подсветкой, системой охлаждения Magic Cooling Architecture 2.0, 16-дюймовым экраном с разрешением 2,5K, временем отклика 4 мс, кадровой частотой 300 Гц и яркостью 500 нит, батареей ёмкостью 99,9 мАч и поддержкой 100-Вт зарядки. Конфигурация с RTX 5070Ti, 32 ГБ ОЗУ и SSD на 1 ТБ обойдется в 2375 долларов. Топовая версия с RTX 5090, 64 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем вместимостью 2 ТБ будет стоить 4210 долларов.