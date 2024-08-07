Ноутбук Red Magic Titan 16 Pro готов к глобальному релизу

Бренд Red Magic объявил, что глобальный релиз геймерского ноутбука Red Magic Titan 16 Pro состоится уже 20 августа. В Китае лэптоп был представлен еще в прошлом месяце. Новинка характеризуется 16-дюймовым экраном с временем отклика 3 мс, кадровой частотой 240 Гц, разрешением 2560:1600 точек, яркостью 500 кд/м2 и 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, 24-ядерным процессором Intel Core i9-14900HX с тактовой частотой до 5,8 ГГц, графическими адаптерами NVIDIA GeForce RTX 4060 или RTX 4070, 32 ГБ ОЗУ Samsung DDR5-5600, NVMe-накопителем Samsung PM9A1 вместимостью 1 ТБ, дополнительным разъемом M.2 PCIe 4.0, двумя вентиляторами (до 3850 об/мин), стереодинамиками с поддержкой DTS-X Ultra, ИК веб-камерой с разрешением Full HD, интерфейсами Thunderbolt 4 (USB-C), HDMI 2.1 и USB-C 3.2, сетевым портом LAN и корпусом из алюминиевого сплава массой 2,3 кг.

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