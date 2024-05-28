Ноутбук RedMagic Gaming Notebook засветился в бенчмарках

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench 6 обнаружились результаты тестирования игрового ноутбука Redmagic Gaming Notebook, который фигурирует под кодовым наименованием Red Magic GN001J. Бенчмарк подтвердил наличие 24-ядерного 32-поточного процессора Intel Core i9-13950HX с тактовой частотой до 3,99 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Windows 11 Home. Аппарат набрал 2615 баллов в одноядерном тесте и 15432 балла в многоядерном испытании. Также ноутбук засветился в тесте OpenGL Score, который раскрыл наличие дискретного графического адаптера NVIDIA Geforce RTX 4070 Laptop. Здесь лэптоп набрал 113001 балл. Дата официальной презентации Redmagic Gaming Notebook пока не раскрывается.

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