Ноутбук Redmi Book 15E появился в продаже

Компания Xiaomi выпустила в китайскую продажу ноутбук Redmi Book 15E, который был представлен в марте этого года. Новинка оценена в 655 долларов. В оснащение ноутбука вошел 4-ядерный 8-поточный чип Intel Core i7-11370H c 12 МБ кэш-памяти и тактовой частотой до 5,0 ГГц, 16 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR5, твердотельный накопитель SSD M.2 на 512 ГБ, 15,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD, полноразмерная клавиатура, крупный корпус толщиной 18,9 мм и массой 1,8 кг, разъемы USB 3.2 Gen 1, HDMI 1.4 и USB 2.0, сетевой порт RJ45, аккумулятор ёмкостью 46 Втч и адаптер питания мощностью 65 Вт.