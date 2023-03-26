Ноутбук Redmi Book 15E получил 3-летнюю гарантию

Компания Xiaomi пополнила ассортимент ноутбуков моделью Redmi Book 15E, которая ориентирована на бизнес-сегмент. Новинку оснастили 4-ядерным 8-поточным процессором Intel Core i7-11370H c 12 МБ кэш-памяти и тактовой частотой до 5,0 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем SSD M.2 вместимостью 512 ГБ, 15,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD, полноразмерной клавиатурой, крупным тачпадом, тонким корпусом, небольшой массой, операционной системой Windows 11 с пакетом Office, фирменным голосовым помощником Xiao AI и трехлетней гарантией. Цены и дата начала продаж будут объявлены позже.

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