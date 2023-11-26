Ноутбук Redmi Book 16 2024 готов к выходу

Компания Xiaomi объявила, что официальная презентация ноутбука Redmi Book 16 2024 состоится уже 29 ноября. Судя по опубликованному изображению, лэптоп оснастят узкими рамками по периметру дисплея, металлическим корпусом и поддержкой Xiaomi HyperOS Connect. Цена Redmi Book 16 2024 составит около 700 долларов. Предполагается, что ноутбук будет основан на процессорах Intel Core тринадцатого поколения или чипах AMD Ryzen 7040.

Этим летом был представлен ноутбук RedmiBook Pro 15 Ryzen Edition 2023, который оснастили процессорами Ryzen 5 7640HS и Ryzen 7 7840HS, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5-6400, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, цельнометаллическим корпусом, дисплеем с разрешением 3,2К, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 500 кд/кв.м, аккумулятором ёмкостью 72 Втч и сканером отпечатков пальцев.
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