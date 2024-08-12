Ноутбук Redmi Book 16 2024 подешевел до 420 долларов

Компания Xiaomi снизила цену на ноутбук Redmi Book 16 2024 года, который изначально стоил в Китае эквивалент 475 долларов. Теперь же его можно приобрести за 420 долларов. Ноутбук оснащается 16-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD, соотношением сторон 16:10, кадровой частотой 60 Гц, пиковой яркостью до 300 нит, 100% охватом цветового пространства sRGB и поддержкой Dolby Vision, 8-ядерным 12-поточным процессором Intel Core i5-12450H с тактовой частотой до 4,4 ГГц и TDP 47 Вт, 16 ГБ двухканальной оперативной памяти LPDDR5 5200MT/s, твердотельным накопителем PCle 4.0 на 1 ТБ, дополнительным слотом M.2, батареей ёмкостью 56 Втч, поддержкой 100-Вт зарядки и корпусом толщиной 15,9 мм.