Ноутбук Redmi Book 16 2024 подешевел до 420 долларов

Компания Xiaomi снизила цену на ноутбук Redmi Book 16 2024 года, который изначально стоил в Китае эквивалент 475 долларов. Теперь же его можно приобрести за 420 долларов. Ноутбук оснащается 16-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD, соотношением сторон 16:10, кадровой частотой 60 Гц, пиковой яркостью до 300 нит, 100% охватом цветового пространства sRGB и поддержкой Dolby Vision, 8-ядерным 12-поточным процессором Intel Core i5-12450H с тактовой частотой до 4,4 ГГц и TDP 47 Вт, 16 ГБ двухканальной оперативной памяти LPDDR5 5200MT/s, твердотельным накопителем PCle 4.0 на 1 ТБ, дополнительным слотом M.2, батареей ёмкостью 56 Втч, поддержкой 100-Вт зарядки и корпусом толщиной 15,9 мм.

Honor представила тонкий ноутбук MagicBook Art 14 2024…
На сегодняшнем мероприятии компания Honor представила не только смартфоны и планшеты, но и анонсировала с…
Представлен ноутбук Maingear ML-17 c двумя портами Thunderbo…
Компания Maingear пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделью ML-17, цена на которую начинается от…
Представлен ноутбук Acer Swift 14 AI с чипами Snapdragon X…
Компания Acer пополнила ассортимент ноутбуков моделью Swift 14 AI, которая основана на новеньких чипах Qu…
Ноутбук-трансформер Chuwi FreeBook оценен в 370 долларов …
Компания Chuwi пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров моделью Chuwi FreeBook, которая обойдется на…
Ноутбук RedMagic Gaming Notebook засветился в бенчмарках…
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench 6 обнаружились результаты тестирования игрового ноутбука Re…
Представлен ноутбук ASUS TUF Gaming A14 …
Компания ASUS представила компактный ноутбук TUF Gaming A14, который получил 12-ядерный 24-поточный проце…
Игровой ноутбук Red Magic Titan 16 Pro готов к выходу…
Компания ZTE объявила о скором релизе игрового ноутбука Red Magic Titan 16 Pro, который, как предполагает…
Ноутбук Schenker VIA 14 Pro на Ryzen 7 8845HS оценен в 1100 …
Компания Schenker представила ультрабук VIA 14 Pro, который основан на 8-ядерном 16-поточном процессоре A…
Тонкий, легкий и компактный. Обзор HUAWEI MateBook X Pro 2024Тонкий, легкий и компактный. Обзор HUAWEI MateBook X Pro 2024
Волк в овечьей шкуре. Обзор HUAWEI MateBook D16 2024Волк в овечьей шкуре. Обзор HUAWEI MateBook D16 2024
Доступный гейминг в каждый дом. Обзор Thunderobot 911S Core DДоступный гейминг в каждый дом. Обзор Thunderobot 911S Core D
Российский ноутбук для учебы и работы. Обзор FPLUS Flaptop I-Series FLTP-5i5-8256-WРоссийский ноутбук для учебы и работы. Обзор FPLUS Flaptop I-Series FLTP-5i5-8256-W
Компактный ноутбук с OLED-экраном. Обзор Huawei MateBook 14 2024Компактный ноутбук с OLED-экраном. Обзор Huawei MateBook 14 2024
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor