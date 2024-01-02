Ноутбук Redmi Book 16 2024 появился в продаже

Компания Xiaomi выпустила в китайскую продажу ноутбук Redmi Book 16 2024, который был представлен чуть больше месяца назад. Новинка оценена в 475 и 500 долларов за версии с твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ или 1 ТБ соответственно.

Лэптоп также оснащается 12-ядерным 16-поточным процессором Intel Core i5-13500H с максимальной частотой от 2,6 ГГц до 4,7 ГГц, ОЗУ стандарта LPDDR5 6400 TM/c, SSD PCIe 4.0, 16-дюймовым экраном с разрешением 2560:1600 пикселей, пиковой яркостью 400 нит, частотой обновления 120 Гц, поддержкой Dolby Vision и сертификацией TUV Rheinland (низкий уровень синего света), цельнометаллическим корпусом толщиной 15,9 мм и массой 1,68 кг, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, а также портами HDMI 2.1, USB-A 2.0 и USB-A 3.2 Gen1.