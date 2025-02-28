Ноутбук Redmi Book Pro 14 2025 оценен в 795 долларов

Компания Xiaomi представила ноутбук Redmi Book Pro 14 2025, который получил 14-ядерный процессор Intel Core Ultra 5 225H или 16-ядерный Ultra 7 255H с ИИ-блоком производительностью до 96 TOPS. Новинка также характеризуется 16 ГБ или 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X 8400 МТ/с, твердотельным накопителем объемом 1 ТБ, системой охлаждения с двумя вентиляторами и тремя тепловыми трубками, 14-дюймовым дисплеем LCD экраном с разрешением 2,8K, кадровой частотой 120 Гц и защитой глаз Xiaomi Qingshan Eye Protection, аккумулятором ёмкостью 80 Втч, зарядным устройством на 140 Вт, корпусом массой 1,45 кг, интерфейсами Thunderbolt 4, USB-C и HDMI, 3,5 мм разъемом и двумя портами USB-A. Конфигурация с Ultra 5 225H, 16 ГБ ОЗУ и SSD на 1 ТБ оценена в 795 долларов, с Ultra 5 225H, 32 ГБ/1 ТБ – 840 долларов, а топовая версия с Ultra 7 255H, 32 ГБ/1 ТБ – 980 долларов.