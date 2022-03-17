Ноутбук Redmi Book Pro 15 2022 получил 3,2К-экран

В рамках проходящей в эти минуты презентации китайский бренд Redmi представил ноутбук Redmi Book Pro 15 2022. Новинку оснастили чипами Intel Alder Lake H45, дискретной графикой NVIDIA RTX 2050, улучшенной системой охлаждения с двумя вентиляторами, двумя 6-мм и одной 8-мм тепловыми трубками, цельнометаллическим корпусом, экраном с разрешением 3,2К и частотой обновления 90 Гц, батареей ёмкостью 72 Втч, поддержкой 130-Вт зарядки, интерфейсами Thunderbolt 4, USB-C, USB-A 3.1 и HDMI 2.0, слотом для карт памяти SD.

Итак, версия с 8-ядерным процессором Core i5-12450H, 16 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем на 512 ГБ оценена в 835 долларов, с Core i5 и GeForce RTX 2050 – 1025 долларов, а максимальная конфигурация с 10-ядерным Core i7-12650H и GeForce RTX 2050 – 1135 долларов.