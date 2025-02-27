Ноутбук Redmi Book Pro 16 2025 оценен в 910 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент ноутбуков моделью Redmi Book Pro 16 2025, которая основана на процессорах Intel Core Ultra 5 225H и Ultra 7 255H с производительностью ИИ до 96 TOPS. Новинку также оснастили 32 ГБ ОЗУ LPDDR5X 8400 МТ/с, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, системой охлаждения с двумя вентиляторами и тремя тепловыми трубками, 16-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 3,1K, кадровой частотой 165 Гц и фирменной защитой глаз Qingshan Eye Protection, батареей ёмкостью 99 Втч, адаптером питания мощностью 140 Вт, корпусом толщиной 15,9 мм и массой 1,88 кг, портами Thunderbolt 4, USB-C и HDMI, 3,5 мм гнездом для наушников и двумя интерфейсами USB-A. Ноутбук оценен в 910 и 1050 долларов за конфигурации с Core Ultra 5 225H, 32 ГБ RAM и 1 ТБ SSD или Core Ultra 7 255H, 32 ГБ и 1 ТБ.

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