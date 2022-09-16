Ноутбук Redmi G 2022 Ryzen Edition появился в продаже

Компания Xiaomi дала старт китайским продажам ноутбука Redmi G 2022 Ryzen Edition, который оценен от 900 долларов. Напомним, что новинка характеризуется чипом AMD R7 6800H, видеокартой RTX 3060, 16 ГБ двухканальной оперативной памяти DDR5-4800, твердотельным накопителем PCIe 4.0 на 512 ГБ, системой охлаждения с четырьмя тепловыми медными трубками и двумя 12-вольтовыми вентиляторами, 16-дюймовым экраном с разрешением 2,5K, частотой обновления 240 Гц, яркостью 500 кд/м2, 100% охватом цветового пространства sRGB, 10-битной глубиной цвета и поддержкой HDR 400, массой 2,66 кг, толщиной 28,45 мм, аккумулятором ёмкостью 80 Втч, зарядкой мощностью 330 Вт, клавиатурой с подсветку, одним интерфейсом USB-C (зарядка до 100 Вт), тремя USB-A 3.2 Gen2, USB-A 2.0 и Mini DP 1.4, сетевым портом 2.5G, HDMI 2.1, слотом для карты SD и 3,5-мм разъемом для наушников.

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