Ноутбук Redmi G Pro 2024 будет поддерживать 96 ГБ ОЗУ

Компания Xiaomi раскрыла новые характеристики игрового ноутбука Redmi G Pro 2024, который будет официально представлен уже 4 марта. Итак, новинку оснастят двумя слотами SO-DIMM для оперативной памяти суммарным объемом 96 ГБ, двумя слотами M2 с максимальной вместимостью твердотельных накопителей 8 ТБ, системой охлаждения Ice Cooling с возможностью отвода до 210 Вт тепловой мощности, процессором Intel i9-14900HX, графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop, дисплеем с разрешением 2,5К, частотой обновления 240 Гц, максимальной яркостью 500 кд/кв.м и 100-процентным покрытием цветовой палитры sRGB, а также RGB-подсветкой. Ранее производитель заявил, что Redmi G Pro 2024 станет самым мощным игровым ноутбуком в ценовой категории до 1400 долларов.