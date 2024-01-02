Ноутбук Redmi G Pro 2024 с Core i5-14500HX готов к выходу

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования ноутбука Redmi G Pro 2024, который еще не был представлен официально. По данным Geekbench 6, аппарат оснащается 14-ядерным 20-поточным процессором Intel Core i5-14500HX с тактовой частотой до 4,9 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти и дискретным графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 4060. Аппарат набрал в тестировании 87385 баллов. Остальные характеристики ноутбука пока не раскрываются.

Напомним, что модель 2023 года характеризуется 16-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560:1600 пикселей и кадровой частотой 240 Гц, 16 ГБ оперативной DDR5-4800 МГц, твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe 4.0 вместимостью 512 ГБ, аккумулятором ёмкостью 80 Втч, комплектной зарядкой мощностью 330 Вт, интерфейсами Mini DP 1.4 и HDMI 2.1, адаптером сети 2,5G Ethernet, массой 2,66 кг и толщиной 28,45 мм.
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