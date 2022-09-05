Ноутбук Redmi G Pro Ryzen Edition уже готов к выходу

Сетевые инсайдеры сообщают, что уже 7 сентября компания Xiaomi начнет принимать предварительные заказы на ноутбук Redmi G Pro Ryzen Edition. Судя по утекшим ранее постерам, новинка получит процессор AMD R7 6800H, дискретный графический адаптер NVIDIA RTX 3060, а также систему охлаждения с двумя вентиляторами и медными тепловыми трубками.

Предполагается, что лэптоп также оснастят 16-дюймовым дисплеем с разрешением 2,5K, кадровой частотой 165 Гц, временем отклика 3 мс, яркостью 500 кд/м2, глубиной цвета 10 бит и 100% охватом цветового пространства sRGB, интерфейсами USB4 и HDMI 2.1, а также слотом для карт памяти SD.
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