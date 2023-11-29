Ноутбук RedmiBook 14 2024 получил экран 2,5K 120-Гц

Компания Xiaomi представила в Китае ноутбук RedmiBook 14 2024, который может похвастаться цельнометаллическим корпусом толщиной 15,9 мм и массой 1,37 кг. Новинка также характеризуется усиленными петлями, 14-дюймовым экраном с разрешением 2,8К, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 400 нит, поддержкой Dolby Vision и сертификацией защиты глаз TUV Rheinland, 12-ядерным процессором Intel Core i5-13500H, 16 ГБ оперативной памяти, двумя 2-Вт стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, а также разъемами HDMI 2.1, USB-A 2.0 и USB-A 3.2 Gen1. Ноутбук уже доступен для покупки на китайском рынке по цене в 585 и 630 долларов за версии с твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ и 1 ТБ соответственно.

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