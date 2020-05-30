Ноутбук RedmiBook 16 Ryzen Edition появляется в продаже

Интернет-магазин Gearbest начал принимать заказы на 16-дюймовый ноутбук RedmiBook 16 Ryzen Edition, который был представлен на этой неделе. Новинка оснащаются IPS-дисплеем с разрешением Full HD, который покрывает 90% площади крышки, аккумулятором емкостью 46 Втч, интерфейсом USB-C с поддержкой быстрой зарядки и комплектным адаптером адаптер питания мощностью 65 Вт, платформами Ryzen 5 4500U или Ryzen 7 4700U, корпусом из металлического сплава массой 1,8 кг, 16 ГБ оперативной и 512 ГБ флэш-памяти. Цена на ноутбуки составляет 716 и 870 долларов.