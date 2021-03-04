Ноутбук RedmiBook Pro 14 появился в продаже

Компания Xiaomi дала старт китайским продажам ноутбука RedmiBook Pro 14, который был анонсирован на прошлой неделе. Напомним, что новинка характеризуется 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, дисплеем с соотношением сторон 16:10, разрешением 2.5К и кадровой частотой 60 Гц, процессором Intel Core одиннадцатого поколения, графическим адаптером GeForce MX450 c 2 ГБ памяти, цельнометаллическим корпусом, батареей ёмкостью 56 Втч, блоком питания на 65 Вт, дактилокопом в кнопке включения, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 6 и разъемом USB-C с интерфейсом Thunderbolt 4.