Ноутбук RedmiBook Pro 15 Ryzen Edition оценен в $750

Ноутбук также характеризуется дискретной видеокартой NVIDIA GeForce MX450 в топовой версии, IPS-дисплеем с разрешением 3,2К, соотношением сторон 16:10 и частотой обновления изображения 90 Гц, аккумулятором емкостью 70 Втч, симметричным портом USB-C и поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 6. Стоит отметить, что выпущенные ранее варианты на чипах Intel могли похвастаться наличием интерфейса Thunderbolt 4.
Компания Redmi пополнила ассортимент ноутбуков обновленной моделью RedmiBook Pro 15, которая построена на аппаратной платформе AMD Ryzen. Вариант на Ryzen 5 5600H оценен в Китае в 751 доллар, а версия с Ryzen 7 5800H – в 829 долларов.