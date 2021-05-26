Ноутбук RedmiBook Pro 15 Ryzen Edition оценен в $750

Компания Redmi пополнила ассортимент ноутбуков обновленной моделью RedmiBook Pro 15, которая построена на аппаратной платформе AMD Ryzen. Вариант на Ryzen 5 5600H оценен в Китае в 751 доллар, а версия с Ryzen 7 5800H – в 829 долларов.

Ноутбук также характеризуется дискретной видеокартой NVIDIA GeForce MX450 в топовой версии, IPS-дисплеем с разрешением 3,2К, соотношением сторон 16:10 и частотой обновления изображения 90 Гц, аккумулятором емкостью 70 Втч, симметричным портом USB-C и поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 6. Стоит отметить, что выпущенные ранее варианты на чипах Intel могли похвастаться наличием интерфейса Thunderbolt 4.
Комментарии и отзывы RedmiBook Pro 15 Ryzen Edition
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