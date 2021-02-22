Ноутбук RedmiBook Pro получит качественный экран

Бренд Redmi опубликовал очередной тизер, посвященный ноутбуку RedmiBook Pro, который будет представлен 25 февраля. На этот раз китайский производитель акцентирует внимание на качестве экрана. Утверждается, что лэптоп получит лучший дисплей среди всех выпускавшихся ранее ноутбуков Xiaomi.

Ранее сообщалось, что RedmiBook Pro получит процессор Intel Core одиннадцатого поколения (как минимум, сообщается о модели Core i7 семейства Tiger Lake-H35), дискретный графический ускоритель GeForce MX450, экран с разрешением 2К, интерфейс HDMI, металлический корпус, быстрый накопитель NVMe, сканер отпечатков пальцев, симметричный порт USB Type-C, полноразмерную клавиатуру с подсветкой, веб-камеру, 16 ГБ оперативной памяти и предустановленную операционную систему Windows 10.