Ноутбук Redmibook 16 на Intel Ice Lake оценен в $710

Бренд Redmi пополнила ассортимент ноутбуков моделями RedmiBook 14 II и Redmibook 16, которые основаны на чипах Intel Core 10-го поколения. Новинки характеризуются 14 и 16,1-дюймовыми дисплеями с разрешением 1920:1080 пикселей и 100% охватом цветовой палитры sRGB, 4-ядерными процессорами Core i5-1035G1 (1,0–3,6 ГГц) или Core i7-1065G7 (1,3–3,9 ГГц), до 16 ГБ оперативной памяти DDR4-3200, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, видеокартой NVIDIA GeForce MX350 с 2 ГБ памяти, модулями Wi-Fi 802.11ax 2×2 MIMO (2,4/5 ГГц) и Bluetooth 5.1, портами USB 3.1 Gen1 и USB 2.0, симметричным портом USB Type-C, интерфейсом HDMI 1.4, стереофоническими динамиками а также батареями ёмкостью 40 Втч и 46 Втч соответственно. Новинки оценены в 670-810 долларов за младшую модель и 710–810 долларов за старшую.