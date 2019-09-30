Ноутбук Samsung Chromebook 4+ будет стоить 330 долларов

В сети появилась информация о ноутбуке Samsung Chromebook 4+, который еще не был представлен официально. Лэптопу прочат 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920:1080 пикселей, двухъядерный процессор Celeron N4000 с тактовой частотой до 2,6 ГГц и графикой Intel UHD Graphics 600, 4 ГБ оперативной памяти DDR4, 32 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, два порта USB Type-C, камеру с разрешением HD, 3,5-мм разъем для наушников и операционную систему Chrome OS. Предполагается, что Chromebook 4+ будет стоить в США 330 долларов.