Ноутбук Samsung Galaxy Book 3 Ultra оценен в $2400

Компания Samsung пополнила ассортимент ноутбуков моделью Galaxy Book3 Ultra, которая появится в продаже 22 февраля по цене в 2400 долларов. Новинку оснастили 16-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2880:1800 пикселей, адаптивной кадровой частотой 120 Гц, соотношением сторон 16:10, яркостью 400 кд/м2, сертификацией VESA ClearMR, DisplayHDR TRUE BLACK 500 и SGS Eye Care Display, процессорами Intel Core i7-13700H или Core i9-13900H поколения Raptor Lake, графикой NVIDIA GeForce RTX 4050 или GeForce RTX 4070, 16 или 32 ГБ ОЗУ, SSD вместимостью 512 ГБ или 1 ТБ, двумя интерфейсами Thunderbolt 4, разъемом USB-A, портом HDMI 2.0, 3,5-мм гнездом, аккумулятором ёмкостью 76 Втч, поддержкой зарядки мощностью 100 Вт, аудиосистемой с четырьмя динамиками, двойными микрофонами, толщиной 16,5 мм и массой 1,79 кг.

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