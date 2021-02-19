Ноутбук Samsung Galaxy Book Go получит SoC Qualcomm

Сетевые источники поделились подробностями о ноутбуке Samsung Galaxy Book Go, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит однокристальную систему от Qualcomm. Одна версия будет построена на платформе Snapdragon 7c, а другая на – чипсете Snapdragon 8cx последнего поколения. Также ноутбуку приписывают наличие 14-дюймового экрана с разрешением Full HD, операционной системы Windows 10 Home «из коробки» 4/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти в зависимости от версии. Официальный релиз Samsung Galaxy Book Go ожидается уже в мае текущего года. Ориентировочная цена пока не сообщается.