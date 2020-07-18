Ноутбук Samsung Galaxy Book S появился в продаже

Компания Samsung дала старт продажам ноутбука Galaxy Book S, который был представлен в мае этого года. Его цена составляет 950 долларов за версию с процессором Intel Core i5-L16G7 (1,4-3,0 ГГц).

Новинка получила 13,3-дюймовый дисплей с разрешением 1920:1080 пикселей и поддержкой сенсорного управления, 5-ядерные процессоры Intel Core i5-L16G7 (1,4-3,0 ГГц) и Core i3-L13G4 (0,8-2,8 ГГц), 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, 256/512 ГБ флеш-памяти eUFS, слот microSD, 1 Мп камеру, аудиосистему AKG с четырьмя динамиками, сканер отпечатков пальцев, датчик освещённости, аккумулятор ёмкостью 42 Втч, клавиатуру с подсветкой, два порта USB Type-C, модем LTE (Cat 16) и модуль Wi-Fi 6 (Gig+) 802.11ax 2×2. Размеры ноутбука равны 305,2:203,2:6,2–11,8 мм, а масса – 950 г. В качестве операционной системы здесь используется Windows 10 (Home или Pro).