Ноутбук Samsung Galaxy Book S показал высокую автономность

В конце 2018 года была представлена однокристальная система Snapdragon 8cx, предназначенная для ноутбуков класса Always Connected PC с операционной системой Windows 10. Совсем недавно в продаже появился один из первых ноутбуков на этой платформе – Samsung Galaxy Book S. Как оказалось, аппарат демонстрирует впечатляющую автономность. В режиме воспроизведения видео в тесте PC Mark 10 ноутбук продержался 18 часов – уровень заряда в тот момент составлял 20%. Стало быть, можно ждать автономность на уровне 22-23 часов. Отметим, что речь идет об очень тонком (11,8 мм) и легком (960 г) ноутбуке. Теперь осталось дождаться тестов его производительности.