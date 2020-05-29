Ноутбук Samsung Galaxy Book S получил поддержку Wi-Fi 6

Компания Samsung Electronics пополнила ассортимент ноутбуков моделью Galaxy Book S, который построен на аппаратной платформе Intel Lakefield. Новинка получила 13,3-дюймовый дисплей с разрешением 1920:1080 пикселей и поддержкой сенсорного управления, четырехъядерный процессор Intel Core i5-L16G7, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, 256/512 ГБ флеш-памяти eUFS, слот microSD, 1 Мп камеру, аудиосистему AKG с четырьмя динамиками, сканер отпечатков пальцев, датчик освещённости, аккумулятор ёмкостью 42 Втч, клавиатуру с подсветкой, два порта USB Type-C, модем LTE (Cat 16) и модуль Wi-Fi 6 (Gig+) 802.11ax 2×2. Размеры ноутбука равны 305,2:203,2:6,2–11,8 мм, а масса – 950 г. В качестве операционной системы здесь используется Windows 10 (Home или Pro).