Ноутбук Samsung Galaxy Book3 показали на рендерах

Авторитетный информатор SnoopyTech поделился изображениями ноутбука Galaxy Book3, который еще не был представлен официально. По данным источника, аппарат получит 15,6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD, чипы Intel Core тринадцатого поколения от Core i5 и выше, интерфейсы USB 3.2 Type-A, USB-C и HDMI, слот для карты памяти microSD, корпус толщиной 15,4 мм и массу 1,56 кг. Ранее стало известно, что старшая модель линейки, Galaxy Book3 Ultra, будет стоить 3800 евро за вариант с процессором Intel Core i9-13900H, графикой NVIDIA GeForce RTX 4070, AMOLED-экраном с разрешением 3K, 32 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти. Вариант с Core i7-13700H и GeForce RTX 4050 обойдется в 3100 евро, а версия без дискретной видеокарты будет стоить 2900 евро. Официальная презентация ноутбуков состоится завтра, 1 февраля.