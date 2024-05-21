Ноутбук Samsung Galaxy Book4 Edge получил SoC Snapdragon X Elite

Компания Samsung пополнила ассортимент ноутбуков Windows on Arm моделью Galaxy Book4 Edge, которая основана на процессоре Qualcomm Snapdragon X Elite. Новинку оснастили 14- и 16-дюймовыми AMOLED-экранами с разрешением 2880:1800 точек, кадровой частотой 120 Гц, яркостью 400 нит SDR и 500 нит HDR, поддержкой VRR, 120% охватом цветовой палитры DCI-P3 и поддержкой сенсорного ввода с 10 одновременными касаниями, 16 ГБ оперативной памяти, аккумуляторами ёмкостью 55,9 Втч и 61,8 Втч, двумя интерфейсами USB4, одним HDMI 2.1, 3,5-мм аудиогнездом, интерфейсом USB 3.2 Type-A и слотом для карт памяти microSD в старшей модели, массой 1,16 кг и 1,55 кг, а также толщиной 10,9 мм и 12,3 мм соответственно. Ноутбук появится в продаже 18 июне.