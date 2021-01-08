Ноутбук Samsung Galaxy Chromebook 2 оценен в $550

Компания Samsung пополнила ассортимент хромбуков моделью Galaxy Chromebook 2, которая появится в продаже в первом квартале этого года. Новинку оснастили 13,3-дюймовым сенсорным QLED-дисплеем с разрешением 1920:1080 пикселей и поворотной на 360 градусов крышкой, поддержкой электронного пера S Pen, корпусом толщиной 13,9 мм и массой 1,23 кг, 2-ядерным 4-поточным чипом Intel Core i3-10110U с частотой до 4,1 ГГц или 2-ядерным Intel Celeron 5205U без Hyper-Threading и с тактовой частотой 1,9 ГГц, 8 ГБ ОЗУ и твердотельным накопителем на 128 ГБ в первой варианте и 4/64 ГБ во втором, графикой Intel UHD Graphics в обеих версиях, поддержкой Wi-Fi 6 (Gig+) 802.11ax, двумя разъёмами USB Type-C, слотом microSD, двумя динамиками на 5 Вт и аккумулятором ёмкостью 45,5 Втч. Цена хромбука составляет 550 и 700 долларов соответственно.

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