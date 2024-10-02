Ноутбук Samsung Galaxy Chromebook Plus получил OLED-экран

Компания Samsung объявила о выпуске ноутбука Galaxy Chromebook Plus, который обойдется в Европе в 800 евро. Новинку оснастили 15,6-дюймовым экраном OLED с пиковой яркостью 400 нит, 6-ядерным 8-поточным процессором Intel Core i3 100U с тактовой частотой до 4,7 ГГц, 8 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 256 ГБ, полноразмерным интерфейсом HDMI, слотом для карт памяти micro SD, двумя портами USB Type-C, разъемом USB Type-A, 3,5-мм комбинированным аудиогнездом, корпусом толщиной 11,8 мм и массой 1,17 кг, временем автономной работы до 13 часов и предустановленной операционной системой ChromeOS с поддержкой Welcome Recap, Live Translate, Focus и Google Gemini.